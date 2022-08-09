Эксперты: Строительство индустриального парка "Руднево" улучшит инвестиционный климат в Москве

Данный проект позитивно повлияет на экономику Москвы

Строительство индустриального парка "Руднево" позволит в короткие сроки масштабировать уже существующие предприятия, а также открывать новые проекты. Об этом рассказала председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.

По ее словам, данный проект позитивно повлияет на экономику столицы. "Это очень удобная конгломерация предпринимателей разного формата. Здесь сконцентрированы ведущие вузы, есть интеллектуальная составляющая, инвестиционный потенциал и высококвалифицированные человеческие ресурсы", - приводит слова Анны Вовк "Национальная служба новостей".

Со своей стороны основатель НПО "Композит" Михаил Филимонов сообщил, что развитая инфраструктура стимулирует развитие производства, а также позволяет раскрыть его потенциал.

Ранее стало известно, что порядка 120 тысяч квадратных метров технологических площадей индустриального парка "Руднево" будет введено в эксплуатацию в 2022 году. Запланировано развитие второй очереди индустриального парка.

"Руднево" возводится на востоке Москвы недалеко от станции метро "Лухмановская". Территория станет шестой производственной площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва".

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