В России за сутки госпитализировали 2574 человека с коронавирусом

Скончались 60 пациентов

За сутки с коронавирусной инфекцией в России госпитализированы 2574 человека. Об этом во вторник, 9 августа, рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки было выявлено 1635 новых случаев коронавируса. Выздоровели 13092 человека, скончались 60.

В Москве выявлен 4781 случай, из них госпитализированы только 360 человек. В Санкт-Петербурге – 2639 заболевших, в Московской области - 694.

За все время пандемии COVID-19 в России зарегистрированы 18746886 случаев заболевания, скончались 382846 пациентов с таким диагнозом.

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