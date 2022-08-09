Эрдоган решил последовать совету Путина и поговорить с Асадом

Пока планируется телефонный разговор

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган может в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Сотрудничать с сирийскими властями для решения проблем терроризма на границах Турции предложил Эрдогану российский президент Владимир Путин во время недавней встречи в Сочи, сообщает со ссылкой на источники близкая к правительственным кругам газета Turkiye.

"Как известно, президент Эрдоган, побывавший недавно c визитом в Сочи, обменялся мнениями с российским лидером Путиным по Сирии", - пишет газета. По данным издания, Эрдоган позже рассказал журналистам о совете Путина. Российский лидер на переговорах в Сочи заметил, что в сотрудничестве с сирийским руководством решать проблему терроризма в приграничных регионах можно гораздо эффективнее.

Путин предложил Эрдогану обсудить этот вопрос с Асадом. Однако Эрдоган считает, что время для личной встречи еще не пришло – тем не менее, можно провести переговоры по телефону, передает РИА Новости.

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