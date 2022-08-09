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Литва отказала России в помощи с расчетами за транзит в Калининград

12:11
  • вторник
  • 09 августа 2022

Россия должна самостоятельно решать этот вопрос, заявили в Вильнюсе

Литва не обязана помогать России с поиском способов расчета за транзит товаров в Калининградскую область. Такое заявление во вторник, 9 августа, сделал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
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Чиновник заявил, что расчеты за транзит — ответственность российской стороны, поэтому именно Москва "должна найти способы, как она будет рассчитываться и заплатит".

Ландсбергис подтвердил случаи, когда при отказе банков осуществлять платежи российская сторона выполняла платежи наличными. Однако министр выразил сомнение в том, что такой способ возможен в случае калининградского транзита.

Тем не менее, "при творческом подходе иногда способы находятся", заявил чиновник. Назвать конкретные варианты он отказался, пояснив, что не хочет быть "советником для Российской Федерации", сообщает "Интерфакс".

Ранее временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Вильнюс понимает исключительно ноты и ответные меры в вопросах урегулирования проблем банковского обслуживания российской стороны. Власти Литвы пользуются аргументом "мы банками не командуем", но когда разговор выходит в "плоскость ответных мер", соответствующий "стиль общения" понимается литовской стороной "очень хорошо", рассказал Рябоконь.

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