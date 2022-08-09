Эстония призвала лишить россиян "привилегии" посещать Европу

Страны ЕС должны прекратить выдачу виз россиянам, считают в Таллине

Власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам. С таким призывом во вторник, 9 августа, выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По мнению эстонского политика, "посещение Европы — это привилегия, а не право человека", поэтому "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

Каллас напомнила о закрытии авиационного сообщения между европейскими государствами и Россией. В связи с этим, по выражению эстонского премьера, "бремя несут соседи России (Финляндия, Эстония, Латвия – единственные точки доступа)".

Так будет продолжаться, пока страны Шенгенской зоны продолжат выдавать визы гражданам Российской Федерации, цитирует заявление Каллас РБК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всем россиянам надо закрыть въезд в страны Запада на год. По мнению украинского лидера, за спецоперацию по денацификации Украины должно ответить все население России.

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