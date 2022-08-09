Умер японский дизайнер и модельер Иссэй Миякэ

Ему было 84 года

Скончался японский дизайнер и основатель одноименного модного дома Иссэй Миякэ.

Ему было 84 года. Причиной смерти мужчины стала продолжительная болезнь - гепатоцеллюлярная карцинома (в просторечии - рак печени), пишет агентство Kyodo.

Миякэ родился 22 апреля 1938 года в городе Хиросима. Будучи ребенком, он стал свидетелем ядерной бомбардировки города. В 1964 году окончил Токийский университет искусств Тама по специальности "Графический дизайн". Работал в Нью-Йорке и Париже. В 1970 году основал студию дизайна.

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