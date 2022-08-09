НАК предупредил о попытках Киева склонить молодых россиян к терактам

Спецслужбы Украины активизировали усилия в этом направлении

Украинские спецслужбы все активнее пытаются склонять молодых граждан России к совершению террористических актов. Об этом во вторник, 9 августа, рассказали в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В информационном центре НАК уточнили, что такая деятельность Киева активизировалась на фоне российской специальной военной операции по защите республик Донбасса.

В первом полугодии 2022 года из 61 предотвращенного преступления террористической направленности 26 подготавливались молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 32 преступления готовились к совершению лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии.

Кроме того, международные террористические организации и идеологи деструктивных течений не прекращают попыток вовлечения подростков в свою противоправную деятельность в том числе через интернет, цитирует сообщение НАК РИА Новости.

Российские спецслужбы и правоохранительные органы продолжают работу по предотвращению нарушения закона и порядка. 29 июля стало известно, что троих участников диверсионно-разведывательной группы задержали в Липецкой области. Диверсантов подготовил запрещенный в России украинский "Правый сектор" под руководством Службы безопасности Украины.

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