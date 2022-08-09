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"Это привилегия, а не право": Эстония призвала не пускать россиян в Европу

12:33
  • вторник
  • 09 августа 2022

Финляндия, Эстония и Латвия "страдают"

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдачу туристических виз россиянам.

По ее мнению, посещение Евросоюза – это привилегия, а не право человека. Пока россиянам выдают шенгенские визы, бремя несут страны, с которыми у России открыты сухопутные границы, - Финляндия, Эстония и Латвия.

"Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Это означает, что пока шенгенские страны выдают визы, бремя несут соседи России. Пора прекращать туризм из России уже сейчас", - написала она в социальных сетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть границы для россиян на год и ввести полное эмбарго на покупку российских энергоносителей.

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