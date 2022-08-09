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В Роспотребнадзоре передумали возвращать антиковидные меры

12:41
  • вторник
  • 09 августа 2022

Носить маски все же рекомендуется

В России почти 93% подтвержденных случаев COVID-19 приходятся на варианты "омикрона" ВА.4 и ВА.5. Лишь в одном случае выявлен подвид "кентавр", сообщили в Роспотребнадзоре. Эпидобстановка в стране остается на строгом контроле ведомства.

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"На текущем этапе развития эпидемического процесса, связанного с распространением сублиний BA.4/BA.5 штамма "омикрон", возобновление ограничительных мер не требуется", - говорится в сообщении Роспотребнадзоре.

Россиянам все же рекомендуют носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях. Особенно это актуально для людей из групп риска – пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, передает РИА Новости.

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