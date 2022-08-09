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Кремль предупредил ЕС о последствиях оплаты "прихотей Зеленского"

13:00
  • вторник
  • 09 августа 2022

Европейские страны уже платят по счетам

В Евросоюзе рано или поздно зададутся вопросом, почему оплачивают прихоти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 9 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что в ЕС, который пытается "наказать" Россию, уже платят по счетам за собственные антироссийские санкции.

В своей недружественности многие из западных стран "заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран", отметил Песков.

Однако в Кремле выразили надежду на то, что "со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя" и выступавшие с антироссийскими призывами — например, закрыть для россиян въезд в Европу — опомнятся, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё предупредил, что события на Украине приведут к экономическому спаду в Евросоюзе. Политик обратил внимание на экономические трудности, с которыми уже сталкивается Европа. Ниинистё призвал европейцев быть готовыми к тому, что экономическое положение больше не будет привычно улучшаться каждый год.

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