Песков усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского на саммите G20

Предпосылок к этой встрече нет, отметили в Кремле

Предпосылок для организации встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита "Большой двадцатки" (G20) в настоящее время нет. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заявил, что по теме возможной встречи глав двух государств "мы можем только де-факто констатировать ту ситуацию, которая есть сейчас".

В вопросе организации этой встречи слишком много "если", подчеркнул Песков. Он резюмировал, что пока предпосылок для такой встречи нет, сообщает РИА Новости.

В Москве ранее уже неоднократно заявляли, что не усматривают пока предпосылок для организации встречи российского лидера с президентом Украины. Как пояснял Песков, необходимо, чтобы сначала делегации переговорщиков из двух стран проделали "домашнюю работу". Однако представитель Кремля подчеркивал, что "этот элемент тоже отсутствует".

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