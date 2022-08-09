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В Москве стартовала акция "Юные актеры - детям Донбасса"

14:53
  • вторник
  • 09 августа 2022

Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив

Подарить эмоции и приобщить к искусству детей, проживающих на территориях народных республик и вынужденных покинуть свои дома - такова главная задача акции "Юные актеры - детям Донбасса".

Проект, поддержанный Президентским фондом культурных инициатив, стартовал в Москве. На сцене театра Российской армии сыграли спектакль, рассказывающий об основных театральных школах мира. Представление прошло при полном зрительском зале.

Всего же до конца сентября организаторы запланировали провести более 40 показов в 5 регионах. Увидеть постановки смогут более 20 тысяч детей и подростков.

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Акция "Юные актеры - детям Донбасса"
Акция "Юные актеры - детям Донбасса"
Акция "Юные актеры - детям Донбасса"
Акция "Юные актеры - детям Донбасса"
Акция "Юные актеры - детям Донбасса"
Акция "Юные актеры - детям Донбасса"
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