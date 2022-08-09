В многоэтажке на Бутырском Валу загорелась квартира

На месте работают экстренные службы

Движение транспорта на улице Бутырский Вал в сторону Третьего транспортного кольца перекрыто. Там работают пожарные машины. В жилом доме загорелась квартира.

Огонь вспыхнул на последнем этаже девятиэтажки. Спасены два человека, одного вывели через подъезд, другого по автолестнице. Их сейчас осматривают медики.

Пламя охватило площадь в 35 квадратных метров. Сейчас пожар потушен. Что стало причиной возгорания, выясняется.

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