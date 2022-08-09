Собянин поручил ускорить реконструкцию детской поликлиники в районе Левобережный

Мэр отметил активное развитие социальной инфраструктуры района

Сразу несколько важных поручений дал во вторник мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения района Левобережный. Глава города распорядился к 1 сентября открыть новую школу на Смольной улице, строительство которой уже завершено. Кроме того, мэр потребовал ускорить реконструкцию детской поликлиники.

Современная школа - интерактивная. Здесь мультимедийные доски, "умная" мебель и стены-трансформеры. Превратить учебное пространство в игровое всего за несколько минут легко. 1 сентября за эти парты сядут 250 детей. А рядом - буквально через стенку- будут учиться самые маленькие. Это новый корпус для первоклассников и дошкольников.

Всего здесь будет 550 детей. Пока одни будут играть в куклы и мяч, их соседи уже осваивать букварь. Потоки будут разделены. Для дошкольников и школьников не только разные программы, но даже разные входы. В детском саду - уютные игровые, спальни, буфет и раздевалки. В школе - современные классы, спортзалы с душевыми, столовая и музыкальные залы для творчества. А во дворе - игровые площадки, беседки и даже свой амфитеатр.

Первого сентября сюда придут учиться маленькие жители ближайших новостроек. Кто в сад, а кто - в первый класс. На встрече с родителями мэр Сергей Собянин рассказал, что этот современный блок для дошкольников и начальной школы построили всего за полтора года.

"Здесь - в Левобережном - построили и запустили буквально в прошлом году прекрасное новое здание школы по индивидуальному проекту и вот здесь рядышком в этом году запускается еще одно здание, состоящее из детского сада и школы для первоклашек, так чтобы детки, которые пошли в детский сад, могли перейти в первый класс, адаптироваться к школе и уже потом переходить в такую большую школу, так что, я думаю, будет комфортно и для родителей, и для детишек. И для педагогов очень важно, чтобы здесь - в одном здании - занимались дети начальных классов и дошкольники. Среда сделана очень качественно, ну и сама школа построена по индивидуальному проекту", - рассказал Собянин.

С начала это года это уже 20-й новый объект образования в столице. В Москве сады и школы строятся одновременно с домами, так, чтобы в новом районе была вся необходимая социальная инфраструктура. В том числе и объекты здравоохранения. Детскую поликлинику в Левобережном районе отремонтировали. Здание практически полностью перестроено и переоснащено. И уже в следующем году здесь будут принимать маленьких пациентов района.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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