Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

Электронная система повышает эффективность медиков

В Москве все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медицинские карты. Теперь информация о здоровье ребёнка всегда доступна как родителям, так и врачам через компьютер или смартфон.

В карту занесены не только данные из поликлиник, но и из больниц. В любой момент туда можно загрузить и другие документы. Все материалы хранятся в единой цифровой среде, сообщает "ТВ Центр".

Электронная система помогает медикам заниматься только осмотром маленьких пациентов, но и позволяет освободить огромные площади от бумажных носителей.

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