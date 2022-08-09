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Все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медкарты

15:14
  • вторник
  • 09 августа 2022

Электронная система повышает эффективность медиков

В Москве все детские поликлиники перешли исключительно на электронные медицинские карты. Теперь информация о здоровье ребёнка всегда доступна как родителям, так и врачам через компьютер или смартфон.

В карту занесены не только данные из поликлиник, но и из больниц. В любой момент туда можно загрузить и другие документы. Все материалы хранятся в единой цифровой среде, сообщает "ТВ Центр".

Электронная система помогает медикам заниматься только осмотром маленьких пациентов, но и позволяет освободить огромные площади от бумажных носителей.

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