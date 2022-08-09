Пострадавший от взрыва электронной сигареты школьник вернулся домой

Однако ему предстоит курс лечения и реабилитации

В Подмосковье из больницы выписали 13-летнего Вадима, у которого в июне прямо в руках взорвалась электронная сигарета. Тогда подросток серьезно пострадал, у него были повреждены губы, зубы, кончик носа. Но хуже всего дела обстояли с пальцами - врачам пришлось собирать их буквально по кусочкам.

Несколько дней, как он вернулся домой. И уже может помогать бабушке по хозяйству. Позади же у Вадима - месяц, проведённый в клинике доктора Рошаля. И три сложнейшие операции. Пострадали не только пальцы рук. Из груди вытаскивали множественные осколки. Были рваные раны и ожоги лица.

Эта нашумевшая история со взорвавшейся в руках 13-летнего подростка электронной сигаретой произошла в конце июня. Бабушка Вадима обнаружила вейп в своем почтовом ящике.

Объясняет - просто не представляла, что это такое, хотела разобраться. Но внук опередил. "Я, уходя от бабушки, заметил на подоконнике электронную сигарету. Я взял этот предмет и потихонечку вышел. По пути решил опробовать данный предмет. И сразу произошёл взрыв", - рассказал Вадим.

Вадим говорит, что закурить сигарету даже не пробовал. Восемь лет занимается плаваньем и вообще предпочитает здоровый образ жизни. Вейп же просто хотел разобрать и исследовать. Вопросов же в этой истории еще много. Один из главных - кто и зачем подбросил сигарету в почтовый ящик? На записи с видеокамер этого человека хорошо видно – причем, поведение у него довольно странное.

Говорят, врагов у семьи нет. Уголовное дело было заведено сразу же после случившегося. И следствию еще предстоит разобраться в причинах взрыва. Что это было - некачественная электронная сигарета, которые сейчас действительно часто взрываются? Или же умышленные действия?

"У следствия сейчас первая версия, что это вина производителя. Но если, конечно, будет доказано, что это изготовлено взрывное устройство было, то оно, конечно переквалифицировано будет в другую статью, и соответственно может даже быть комплексно несколько статей. Там изготовление взрывного устройства и попытка нанесения тяжких повреждений, там покушение может быть даже на убийство", - рассказал адвокат Константин Ерохин.

А Вадим снова в клинике - на осмотре у своего врача. Предстоит удалить из пальцев спицы, которые фиксировали кости.

"Мы очень надеемся на то, что движение в пальце восстановится, но, скорее всего, не в полном объеме. Но из того, что могло получиться - с угрозой ампутации - я думаю, это такой очень хороший удовлетворительный результат", - сообщил заведующий отделением гнойной хирургии Института неотложной детской хирургии и травматологии Павел Мединский.

И впереди у Вадима - новый курс лечения и реабилитации, чтобы восстановить чувствительность пальцев.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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