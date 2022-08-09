Мебельный комбинат в Дмитрове наладил импортозамещение

Здесь давно начали отказываться от европейского импорта

Мебельный комбинат в подмосковном Дмитрове не остановил своё производство после ухода с российского рынка иностранных компаний. Достаточно быстро было налажено импортозамещение лаков, красок и клея. А в ближайшие несколько лет в цехах установят современные отечественные станки.

Это огромное кирпичное здание на окраине города знает каждый житель Дмитрова. Многие здесь работают - производство большое. Одних диванов только выпускают более 70 наименований. Плюс, корпусная мебель. Бесконечные склады для комплектующих и готовой продукции поражают размерами. Много лет в своей работе фабрика использовала зарубежные лаки, краски, клей. До начала санкций.

"Паники не было – была неопределенность. Была у нас, у наших поставщиков комплектующих. Потому что не знали: по каким ценам продавать, будет ли поступление импорта", - рассказал генеральный директор Дмитровского мебельного комбината Игорь Макаров.

История фабрики началась в 1992-м году. Сейчас это предприятие полного цикла. Все начинается здесь, в конструкторском бюро, с творческих идей. Каждый месяц на фабрике появляется новая модель. На компьютере диван, словно паззл, собирают из частей в единое целое. В соседнем помещении эти идеи материализуются.

Зал для опытных образцов - эти диваны существуют в единственном экземпляре. После сборки их оценивает целая комиссия: творческие, технические, коммерческие сотрудники. И только после доработки модели идут в серийное производство.

Здесь давно начали отказываться от европейского импорта. Помог разворот на восток. Еще три года назад в цехе деревообработки немецкое оборудование заменили на китайское. Оно не хуже по качеству, дешевле в закупке и обслуживании. На фабрике не сомневаются, что в ближайшие годы на смену им придут отечественные станки с числовым программным управлением. Ведь в этой отрасли без них никак.

Основные потребители этой продукции – Москва и область. Впрочем, есть и дилерская сеть по всей России и даже в ближнем зарубежье. Мебельная фабрика, имея в штате более 400 сотрудников, является одним из крупнейших работодателей в Дмитрове. Поэтому предприятие просто не имело право остановить конвейер.

"Буквально в течение нескольких дней путем общения с коллегами, с поставщиками мы поняли, что есть замена. На сегодняшний момент до 85% комплектующих – отечественного производства", - сообщил Игорь Макаров.

Пружинные блоки здесь стали делать сами. На фабрике уже строят дополнительные цеха и склады. В сентябре прибудет новое высокотехнологичное оборудование. Это позволит увеличить производство на треть и отчасти заполнить ту брешь, которая образовалась с уходом с российского рынка иностранных компаний.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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