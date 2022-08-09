На Минском шоссе перевернулся грузовик с песком

Устанавливаются причины инцидента

Один человек погиб в результате ДТП на Минском шоссе. Там перевернулся грузовик с песком.

Всё произошло ещё минувшей ночью. По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, машину занесло, и она опрокинулась на Hyundai Solaris.

Заднюю часть легковушки придавило кузовом, а ещё машину почти полностью засыпало песком. Водитель погиб на месте. Некоторое время в районе ДТП дорога была частично перекрыта.

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