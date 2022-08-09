В центре Грабаря воссоздают старинные костюмы

Реставрационный процесс подчас напоминает остросюжетный детектив

В центре Грабаря проводят уникальную работу. Воссоздают старинные костюмы, которые не пощадило время. Не только детально исследуют ткань и вышивку, но и тщательно изучают моду различных эпох. Ведь история ошибок не прощает!

Больше 200 лет назад такой модный дворянский костюм – камзол и кафтан в стиле барокко – абы кто и абы куда не надевал – только по особым случаям. Этот экспонат приехал из Зарайска, правда, частично.

Специалисты реставрационного центра Грабаря воссоздали из этих нескольких элементов костюм. Работа была проделана практически детективная: 10 лет назад художники восстанавливали кафтан и камзол той же эпохи, из Вятского художественного музея. Сняли лекала с сохранившихся фрагментов зарайского кафтана, сопоставили с вятскими образцами и раскроили нарядный дворянский костюм. Сложнее всего пришлось с тканью – сейчас таких материалов нет. Помог счастливый случай.

"В нашем реставрационном фонде был атлас "Дюшес" итальянского производства, остался в достаточном количестве. Мы решили попробовать делать выкраски. Он не красился, а потом вдруг случайно перевернула кусочек, и вдруг он так хорошо лёг рядом с этим кафтаном, снивелировал всё, приняли решение остановиться на нём", - рассказала Галина Безрукова-Евсеенко, художественный реставратор высшей категории.

Но самое интересное в работе даже не сам процесс, а его научная составляющая. "Иногда на наших вещах встречаются печати, например, на платках. Клейма, по ним можно что-то определить. Иногда приходит совершенно безымянный экспонат, музей его датирует очень приблизительно, 17-18 век. Представляете, 100 лет? Это же достаточно большой период времени", - говорит Анастасия Лобанова, художник-реставратор по ткани высшей категории.

Во французской вышивке, в отличие от русской, не используется чёрная нить, а здесь она есть. Значит, работа выполнена в России. В Петербурге первые фабрики, на которых выпускали готовые полочки появились в конце 18 века. Кроме того, зарайский костюм, в отличие от вятского, непарный. Это два самостоятельных предмета одежды, подобранные друг к другу. С учётом того, что французская мода доходила до русской глубинки медленно, можно сделать вывод, что зарайский костюм блистал на дворянских собраниях в самом конце Екатерининской эпохи.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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