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Роспотребнадзор оценил риск завоза вируса "Ланъя" в Россию

13:26
  • вторник
  • 09 августа 2022

Случаев инфицирования россиян пока нет

Случаев инфицирования генипавирусом "Ланъя" в России не выявлено.

Риск распространения в России практически отсутствует благодаря реализуемым мероприятиям по санитарной охране, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"Риск завоза инфекции расценивается как низкий: возможность передачи между людьми не доказана и маловероятна", - пояснили в пресс-службе.

Об обнаружении генипавируса "Ланъя" в Китае стало известно 8 августа. Пострадали 35 человек в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. При заражении наиболее частыми симптомами были кашель, лихорадка, слабость, боль в мышцах, тошнота и головная боль.

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