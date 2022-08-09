МИД России анонсировал ответ Литве за осложнение транзита в Калининград

Ответные меры уже проработаны

Ситуация с транзитом товаров в Калининградскую область через территорию Литвы по-прежнему далека от нормальной, найденные решения в отношении грузовых железнодорожных перевозок можно рассматривать исключительно как промежуточные. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал чрезвычайный и полномочный посол, посол по особым поручениям МИД России Алексей Исаков.

Дипломат подтвердил, что пока удалось избежать наихудшего варианта развития ситуации вокруг калининградского грузового транзита. Однако Россия продолжает работать над полноценным восстановлением калининградского грузового транзита.

В Москве настаивают на том, что транзит в Калининградскую область должен быть полностью и однозначно выведен из-под действия нелегитимных односторонних санкций ЕС и функционировать исключительно на основе имеющихся международных договоренностей с Литвой и ЕС и политических обязательств с их стороны.

На случай осложнения ситуации с транзитом МИД России уже проработал необходимые ответные меры, в случае необходимости будет принято решение об их применении, предупредил Исаков.

Раскрывать детали относительно возможного ответа России Литве дипломат отказался, сообщает ТАСС.

Ранее литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что расчеты за транзит — ответственность российской стороны, поэтому именно Москва "должна найти способы, как она будет рассчитываться и заплатит". Литва не обязана помогать России с поиском способов расчета и не собирается быть "советником для Российской Федерации", отметил политик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"