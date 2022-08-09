Киев признал заявления о наступлении на Херсон "психологической операцией"

Украина рассчитывает на деморализацию российских войск

Украина ведет "креативную войну", ключевая задача которой -деморализация российских войск. Заявления о контрнаступлении украинских войск на Херсон были частью информационно-психологической операции, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Была ли это информационно-психологическая операция? Безусловно, сегодня все публичные комментарии - это часть информационно-психологической операции", - заявил Подоляк.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников в июле заявил британским СМИ, что Владимир Зеленский отдал приказ освободить южную территорию страны. Якобы, Киев собирает для этого "миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием". Украинские власти заявили о контрнаступлении и призвали мирное население покинуть подконтрольные России территории. Российские военные за время спецоперации взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, которые намерены войти в состав России, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"