Украина остановила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии

Виною тому - санкции

Украинская госкомпания "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба".

Топливо перестало поступать с 4 августа. По этой ветке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.

"Транснефть" объяснила, что "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти из-за того, что российская компания не смогла оплатить ее услуги из-за санкций ЕС.

В свою очередь советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что транзит нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"