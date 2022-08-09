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Украина остановила прокачку российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии

13:29
  • вторник
  • 09 августа 2022

Виною тому - санкции

Украинская госкомпания "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба".

Топливо перестало поступать с 4 августа. По этой ветке сырье поступает в Венгрию, Чехию и Словакию.

"Транснефть" объяснила, что "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти из-за того, что российская компания не смогла оплатить ее услуги из-за санкций ЕС.

В свою очередь советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил, что транзит нефти через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

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