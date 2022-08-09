ВС России уничтожили склад с сотнями ракет HIMARS

Уничтожены два взвода РСЗО

Российские вооруженные силы за сутки уничтожили более трех сотен реактивных снарядов к американским системам HIMARS. Также ликвидированы два взвода РСЗО, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием морского базирования большой дальности нанесен удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Уничтожено более трехсот реактивных снарядов к системам залпового огня HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777", - заявил генерал.

Также, по данным Минобороны, уничтожены два огневых взвода реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Ласточкино, шесть артиллерийских взводов самоходных и буксируемых гаубиц на территории ДНР. Кроме того, полностью утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 14-й механизированной бригады. Подразделение самовольно покинуло позиции после того, как потеряло более 340 человек убитыми и ранеными, передает ТВЦ.

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