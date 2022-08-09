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Белоруссия проведет новые военные учения

14:03
  • вторник
  • 09 августа 2022

Маневры пройдут в Белоруссии и в России

Оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии пройдут до конца нынешнего месяца на территории республики и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения ВКС России. Об этом во вторник, 9 августа, рассказали в белорусском министерстве обороны.
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В ведомстве уточнили, что с 9 по 11 августа маневры будут проходить в назначенных районах проведения учения на территории Республики Беларусь, с 22 по 25 августа — в границах территории и воздушного пространства полигона Ашулук Астраханской области России.

В учениях задействуют личный состав и вооружение, военную и специальную технику от авиационных воинских частей, войск противовоздушной обороны и радиотехнических войск, а также боевые расчеты Военной академии.

Передислокация на полигон Ашулук будет осуществлена железнодорожными эшелонами и военно-транспортной авиацией, сообщает ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события, которые сегодня развернулись вокруг Белоруссии и России, требуют предельной бдительности и концентрации — НАТО формирует на границах Союзного государства "бронированный кулак".

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