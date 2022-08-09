Андрей Бочкарев: в Москве к 2025 году планируется построить еще 27 станций метро

С 2011 года сеть московского метро выросла в 1,5 раза

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что в столице сегодня ведутся работы по строительству 29 новых станций на разных линиях метрополитена.

"Уже до конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро", - добавил замглавы города.

Он уточнил также, что флагманским проектом столичного метростроения остается Большая кольцевая линия протяженностью 70 километров. Общая строительная готовность БКЛ уже превысила 90%.

"Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, и Большое кольцо полностью замкнется", - отметил Бочкарев.

По его словам, идут и работы на Троицкой, Рублево-Архангельской, Сокольнической, Люблинско-Дмитровской и Солнцевской линиях подземки.

С 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 198,7 километра линий, 100 новых станций, 11 электродепо Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Сеть московского метро выросла в 1,5 раза.

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