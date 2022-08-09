Путин пообщался по телефону с президентом Израиля

Они обсудили ряд важных вопросов
Двустороннее сотрудничество, в частности, в гуманитарной сфере Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
Главы государств подтвердили настрой на развитие многопланового взаимодействия. Лидеры двух стран также говорили о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от геноцида в ходе Великой Отечественной войны. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"