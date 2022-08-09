Путин пообщался по телефону с президентом Израиля

Они обсудили ряд важных вопросов

Двустороннее сотрудничество, в частности, в гуманитарной сфере Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Главы государств подтвердили настрой на развитие многопланового взаимодействия. Лидеры двух стран также говорили о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от геноцида в ходе Великой Отечественной войны. Разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

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