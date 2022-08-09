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Еврокомиссия: визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз

14:01
  • вторник
  • 09 августа 2022

Определенным категориям лиц визы должны предоставляься всегда

Как заявили в ходе брифинга во вторник в Еврокомиссии, визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз.

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"Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - цитирует пресс-секретаря ЕК РИА "Новости".

Уточняется, что в соответствующие категории попадают в том числе члены семей и журналисты.

Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

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