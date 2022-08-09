Еврокомиссия: визовый кодекс ЕС не предусматривает запрет на выдачу виз

Определенным категориям лиц визы должны предоставляься всегда

Как заявили в ходе брифинга во вторник в Еврокомиссии, визовый кодекс ЕС не предусматривает процедуру по запрету на выдачу краткосрочных виз.

"Визовый кодекс, который регулирует предоставление краткосрочные визы, не предусматривает процедуры по запрету на визы. Есть всегда категории лиц, которым визы должны быть предоставлены", - цитирует пресс-секретаря ЕК РИА "Новости".

Уточняется, что в соответствующие категории попадают в том числе члены семей и журналисты.

Ранее премьер-министр Эстонии призвала прекратить выдавать россиянам въездные визы и назвала посещение Европы привилегией, а не правом человека.

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