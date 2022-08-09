Лайме Вайкуле могут запретить въезд в Россию

Певица выступила с украинским флагом

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов (Справедливая Россия – За Правду) призвал запретить въезд в Россию певице Лайме Вайкуле.

Соответствующее обращение он отправил в ФСБ России на имя директора Александра Бортникова, сообщает РИА Новости.

"Прошу Вас, уважаемый Александр Васильевич, рассмотреть возможность принятия ограничительных мер в форме запрета въезда на территорию Российской Федерации латвийской певице Лайме Вайкуле", - говорится в документе.

Кузнецов объяснил, что иностранцы, которые открыто поддерживают враждебные страны, должны быть ограничены в возможностях заработка на россиянах.

"Необходимое условие для бизнеса иностранца в России - уважение к нашей стране", - подчеркнул депутат.

7 августа во время концерта в Литве Лайма Вайкуле вышла на сцену с украинским флагом. При этом из ее уст не прозвучала критика в адрес Кремля и Вооруженных сил России.

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