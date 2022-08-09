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Россия направила ноту протеста в МИД Германии

14:20
  • вторник
  • 09 августа 2022

В городе Вернойхен осквернили советский мемориал

После появления в интернете видео осквернения советского мемориала в земле Бранденбург российское посольство в Берлине направило ноту протеста в Министерство иностранных дел Германии.

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"Рассматриваем этот омерзительный поступок как попытку разжигания межнациональной розни, а также циничное попрание памяти воинов, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - говорится в сообщении диппредставительства, опубликованном в Telegram.

Посольство требует от немецких властей принять "исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего".

Инцидент произошел в городе Вернойхен.

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