Россия подтвердила прекращение транзита через Украину по нефтепроводу "Дружба"

Поставки прекратились еще 4 августа

Поставки российской нефти транзитом через территорию Украины были остановлены 4 августа. Об этом во вторник, 9 августа, рассказали в пресс-службе "Транснефти".

В компании уточнили, что при осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет "Транснефти" 28 июля 2022 года.

Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений, заявили в российской компании.

При этом транзит по северной ветке нефтепровода "Дружба" через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет штатно, сообщает "Интерфакс".

Украинская госкомпания "Укртранснафта" ранее сообщила, что прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба". "Транснефть" объяснила, что "Укртранснафта" остановила транзит российской нефти из-за того, что российская компания не смогла оплатить ее услуги из-за санкций ЕС.

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