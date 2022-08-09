Минпросвещения оценило готовность школ к новому учебному году

Все школы готовы работать в очном формате

Все школы в России готовы к работе в очном формате в новом учебном году. Об этом во вторник, 9 августа, рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Как уточнил глава Минспровещения, в настоящее время планируется, что все российские школы начнут в новом учебном году работу в очном формате.

Никаких вопросов, связанных с обеспечением школ учителями, нет, подчеркнул Кравцов. Все педагогические вакансии в образовательных учреждения страны "максимально закрыты", цитирует министра ТАСС.

К новому учебному году готовятся также школы Херсонской области Украины. Учебные заведения собираются обучать школьников по российским образовательным стандартам.

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