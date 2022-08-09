Минобороны подсчитало воюющих за ВСУ иностранных наемников

Около 600 из них уничтожены или бежали с Украины

Потери в рядах иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ на Украине, составили за месяц почти 600 человек. По данным официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, больше всего жертв среди польских "солдат удачи".

"За почти четыре недели - с 8 июля по 5 августа - в результате наступательных действий российских вооруженных сил и подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик, число наемников на Украине уменьшилось с 2 741 до 2 192 человек", - заявил Конашенков.

Генерал отметил, что за указанный период на Украину прибыло еще 175 иностранных наемников, в том числе 81 боевик из Грузии. Однако это число не покрывает потерь в их рядах. За то же время достоверно подтверждена ликвидация 335 иностранных боевиков, еще 389 покинули украинскую территорию. Самые большие потери у наемников из Польши - 99 человек, также уничтожены 36 боевиков из Канады, 33 - из Румынии и 21 - из США, передает ТВЦ.

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