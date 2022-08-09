Эксперты подсчитали потери Германии из-за Украины

Сильнее всего пострадает индустрия досуга и развлечений

Как пишет Reuters со ссылкой на исследование Института занятости, к 2030 году экономика Германии потеряет из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители более 260 миллиардов долларов.

"По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7 процента, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек", - сказано в публикации.

При этом гостиничный бизнес и индустрия досуга и развлечений пострадают сильнее других отраслей.

"Энергоемкие отрасли, например, химическая промышленность и производство металлов, также могут ощутить на себе последствия кризиса", - добавили эксперты.

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