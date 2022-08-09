ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эксперты подсчитали потери Германии из-за Украины

14:24
  • вторник
  • 09 августа 2022

Сильнее всего пострадает индустрия досуга и развлечений

Как пишет Reuters со ссылкой на исследование Института занятости, к 2030 году экономика Германии потеряет из-за украинского кризиса и высоких цен на энергоносители более 260 миллиардов долларов.

Западные СМИ отметили высокий уровень поддержки Путина в Германии и Австрии
Правительство ФРГ попросили запустить "Северный поток-2"

"По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7 процента, а число занятых сократится примерно на 240 тысяч человек", - сказано в публикации.

При этом гостиничный бизнес и индустрия досуга и развлечений пострадают сильнее других отраслей.

"Энергоемкие отрасли, например, химическая промышленность и производство металлов, также могут ощутить на себе последствия кризиса", - добавили эксперты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.