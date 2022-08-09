Советник Зеленского заявил, что две трети мира не поддерживают Киев

Санкции против России Михаил Подоляк назвал "очень мощными"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью украинской службе BBC, что, по оценке Киева, "наиболее гуманистическая и цивилизованная часть мира признала Россию страной-агрессором и ввела очень мощные санкции".

"Но две трети мира занимает или нейтральную позицию и ведет определенные бизнес-коммуникации с Россией, или вообще стоит на пророссийских позициях", - добавил Подоляк.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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