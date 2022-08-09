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Россиянин устроил стрельбу по прохожим

14:48
  • вторник
  • 09 августа 2022

Есть пострадавшая

Житель Чебоксар устроил стрельбу из пневматики по птицам и прохожим.

Инцидент произошел 8 августа на улице Дементьева. Пьяный и безработный 20-летний мужчина устроил стрельбу из пневматического пистолета из окна своей квартиры. В результате пострадала местная жительница.

"Пуля оцарапала 38-летней женщине щеку и задела плечо. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью", - сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Мужчину оперативно задержали. Он объяснил, что решил пострелять из окна по птицам и не заметил проходившую внизу женщину.

По факту стрельбы проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Ранее молодой человек не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

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