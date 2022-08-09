Путину доложили о ситуации в Кировской области

В регионе развивается промышленность

В Кировской области к следующему году полностью решат проблему аварийного жилья. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Александр Соколов.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Регион активно развивает промышленность и сельское хозяйство. Несколько заводов начали выпускать станки и компрессорные станции, которые раньше закупали за границей. Область занимает пятое место в стране по производству молока. Строятся новые фермы. Но есть проблема - нехватка кадров. Молодые специалисты уезжают из региона. Одна из главных задач - создать для них привлекательные условия работы.

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