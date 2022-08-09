Белорусский экспорт в Россию достиг исторического максимума

Отношения между странами продолжают успешно развиваться

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал на заседании Совета министров об экспорте товаров из страны в Россию.

"Ежемесячно растет экспорт товаров, и в июне он практически достиг уровня прошлого года, а в Россию - достиг исторического максимума в 2 млрд долларов за месяц", - приводит слова премьера агентство БелТА.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реализация 28 союзных программ Москвы и Минска осуществляется ритмично и по графику.

Эти решения нацелены на создание равных экономических условий в России и Белоруссии, формируют базу для функционирования в том числе единого финансового рынка.

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