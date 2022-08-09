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МИД России обвинил ООН в срыве миссии МАГАТЭ в Запорожье

15:01
  • вторник
  • 09 августа 2022

Киев использовал это для новых провокаций и обстрелов АЭС

МИД России обвинил Секретариат ООН в срыве миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Поездка делегации с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси была запланирована на 3 июня. Однако департамент безопасности Секретариата ООН в последний момент включил красный свет, заявили в МИД России.

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"В самом плотном взаимодействии с агентством нам удалось снять все непростые вопросы, связанные с организацией и проведением столь сложного в нынешних условиях мероприятия. Однако в последний момент красный свет был включен департаментом безопасности Секретариата ООН. Поездка была сорвана", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркивают, что власти в Киеве воспользовались ситуацией, чтобы усилить свои провокации и активизировать обстрелы ЗАЭС. В Москве надеются, что теперь генсек ООН осознает, наконец, свою ответственность и не станет чинить препятствия миссии МАГАТЭ. Российская сторона готова максимально содействовать агентству во всех организационных вопросах.

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