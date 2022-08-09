Путин призвал активнее заниматься газификацией

Российские власти продолжат это делать

Газификацией необходимо заниматься более активно, "что и будем делать". Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник, 9 августа, в ходе встречи с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

Соколов рассказал главе государства о ходе газификации в Кировской области. Уровень газификации в регионе составляет чуть больше 52%. Газ поступает в населенные пункты только 14 муниципальных районов из 39 и четырех городских округов.

Врио кировского губернатора выразил надежду на поддержку руководства "Газпрома" в вопросе газификации юго-западных районов области.

Владимир Путин в ответ заявил, что Кировской области "нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне Федерации и по линии "Газпрома", сообщает пресс-служба Кремля.

Заявленная ранее российскими властями цель — повысить уровень газификации в России до 75%. В июле сообщалось, что показатель составляет 72%, при этом Россия уже обогнала такие европейские страны, как Германия (47%), Франция (38%), Испания (32%).

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