Собянин оценил итоги строительства новой школы в районе Левобережный

За 10 лет в Москве введено в эксплуатацию 346 детсадов и 142 школы

В районе Левобережный на севере столицы к 1 сентября откроют ещё одно образовательное учреждение. Новую школу посетил сегодня мэр Сергей Собянин.

В просторном 4-этажном здании создана комфортная и безопасная среда для учащихся начальных классов. Также есть группы для дошкольников с игровой комнатой, спальней, буфетом и раздевалкой.

Стены-трансформеры позволяют менять пространство под разные задачи. Школа оснащена медицинским блоком, кабинетами психолога и логопеда. А на прилегающей территории обустроен амфитеатр, игровые и спортивные площадки.

Собянин рассказал, что к началу учебного года в Москве будет введено в эксплуатацию 20 образовательных зданий. Всего, по словам мэра, начиная с 2011 года, в Москве построено 488 зданий образовательных учреждений, в числе которых 346 детсадов и 142 школы.

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