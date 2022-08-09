Финляндия предостерегла россиян от незаконного получения виз

Попытки получить визу в нарушение общего порядка будут пресекать, заявили в Хельсинки

Спрос на финские визы в России превышает предложение, что привлекает мошенников и аферистов. Попытки прибегнуть к незаконным способам оформления визы будут пресекаться. Об этом во вторник, 9 августа, заявил министр иностранных дел Финляндии Юсси Таннер.

По словам чиновника, новым явлением стали сайты, предлагающие туристам фальшивые бронирования авиабилетов для получения визы. Таннер предостерег от попыток использования таких сайтов, поскольку "такие заявления будут отклонены", сообщает ТАСС.

Ранее Таннер заявил, что россиянам могут отказать в выдаче туристических виз в Финляндию, если предыдущие финские визы они использовали только для транзита в другие страны Европы.

Финский чиновник подтвердил, что правительство Финляндии планирует ограничить транзитный туризм для россиян.

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