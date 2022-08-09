Опрос показал, сколько россиян боятся летать на самолетах

Российские авиапассажиры стали больше ценить комфорт

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что россияне стали меньше бояться летать на самолетах.

"Если четыре года назад от аэрофобии страдал каждый третий, то сегодня эта доля снизилась до 23% (-10 п.п., 2018 г. - 33%). Не испытывают страх перед полетом 73% наших сограждан (2018 г. - 62%), - сказано в исследовании.

Около четверти респондентов ответили, что за последние несколько лет совершали перелеты (28%). При этом заядлых авиапассажиров в России не более 8%.

"Российские авиапассажиры стали больше ценить комфорт (24%, + 6 п.п. с 2018 г.) и доступную стоимость поездки (21%, +5 п.п. с 2018 г.), хотя главным преимуществом остается высокая скорость авиаперевозок (85%, 2018 г. - 78%)", - также отмечают аналитики.

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