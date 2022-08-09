ВСУ обстреляли гражданские объекты в Запорожской области

По селу Днепровка выпущены ракеты "Ураган"

Гражданские объекты подверглись массированным ударам с позиций ВСУ в Запорожской области. В городе Токмак в результате взрывов вспыхнули пожары. Зарево было видно на многие километры. По селу Днепровка выпущены ракеты "Ураган". Их начинили запрещёнными противопехотными минами "Лепесток". Есть пострадавшие среди мирных жителей. Аналогичные снаряды упали на кварталы Донецка. Там получил ранения один человек. Российские специалисты сейчас обследуют территорию в поисках неразорвавшихся боеприпасов.

Так догорает зерно. Тушить опасно. Как только на этом берегу начинается движение, с противоположного возобновляет работу украинская артиллерия.

На той стороне Днепра - уже Никополь, оттуда ВСУ ведут обстрелы близлежащих элеваторов, которые не подконтрольны Киеву. В результате очередного загорелся склад с зерном, а этот склад с зерном догорает уже несколько дней.

Рядом еще один – новый элеватор. 120-миллиметровые украинские снаряды снесли крышу на двух складах. При тушении пожара уничтожены более 3 тысяч тонн зерна.

Обстрелы ведут и по инфраструктуре крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской. Россия сделала все возможное, чтобы специалисты МАГАТЭ попали на объект. Возглавить миссию планировал лично гендиректор Рафаэль Гросси. На прошлой неделе организация ссылалась на отсутствие разрешения из Киева, сегодня нашлась новая отговорка.

"В последний момент "красный свет" был включён Департаментом безопасности Секретариата ООН. Поездка была сорвана. Этим воспользовались власти в Киеве для усиления своих провокаций и обстрелов атомной станции", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Этой ночью у Зеленского обсуждали ситуацию на АЭС с кураторами. Экс-президента США Билла Клинтона попросили использовать личный авторитет, чтобы привлечь внимание мировой общественности. Правда общественность больше интересует, почему с вопросом обратились не к Байдену. То ли главу Белого дома уже списали со счетов, то ли Украина в западной повестке становится токсичной, поэтому и отношение к Зеленскому, как к известной любовнице Клинтона.

"Владимир Зеленский заявил, что пообщался с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, поблагодарил его за поддержку. Так ещё год назад американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN провидчески назвала Зеленского "президентом Левински", - напомнила представитель МИД России Мария Захарова.

Зеленский вновь обвинял Россию в минировании атомной станции и обстрелах Энергодара. Даже предложил ввести миротворцев, натовский контингент. Ночью ВСУ обстреляли город Токмак Запорожской области. Зарево было видно издалека. В Мелитополе произошел теракт. Сработало взрывное устройство, спрятанное в клумбе возле пункта выдачи гумпомощи. Так Украина отвечает жителям Запорожской области за решение провести референдум о присоединении к России.

Сегодня ВСУ обстреляли мирное село Днепровка кассетными боеприпасами. Внутри были вот такие лепестки - это противопехотные мины. Сразу их и не различишь, особенно если они спрятаны в траве. Поэтому местные жители оградили их вот такими камнями. Не дай бог ребёнок наступит или взрослый человек - оторвёт ногу.

Снаряд пролетел над центральной улицей и разбросал мины по дворам и обочинам. После того, как криминалисты зафиксировали очередное преступление украинского режима, российские военнослужащие приступили к уничтожению взрывоопасных предметов.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр", село Днепровка, Запорожская область.

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