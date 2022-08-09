Названы препятствия для введения запрета на выдачу виз ЕС для россиян

Предложение сложное хотя бы с точки зрения бюрократии

Владимир Зеленский придумал, как ещё Брюссель может насолить Москве. Украинский президент призвал страны ЕС не выдавать туристические визы россиянам. Вслед за ним премьер-министр Эстонии Кая Каллас вообще заявила, что посещение Европы - привилегия. Такие рассуждения в нашем МИД назвали чушью на грани национализма. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что свобода передвижения чётко прописана в международном праве, а её обеспечение является одним из центральных обязательств, закрепленных ОБСЕ.

Очередной - восьмой по счёту - пакет антироссийских санкций пока находится в стадии разработки. Чтобы процесс пошёл быстрее, на помощь брюссельским чиновникам решил прийти президент Украины. Владимир Зеленский не раз высказывал своё неодобрение слишком мягкими, по его мнению, рестрикциями. Небо над Украиной так и не закрыли - хоть и не обещали. Да ещё и от российского газа в солидарность с Киевом отказываться не спешат. Зеленский подкинул евродепутатам очередную идею: раз уж изолировать Россию на международной арене у коллективного Запада пока выходит не очень, нужно закрыться от всех русских изнутри. А тех, кто сейчас находится на территории Европейского союза, принудительно выслать обратно вне зависимости от законности их пребывания там и от исповедуемых ими политических взглядов.

Заявления, по сути, не схожи с повесткой демократичной и толерантной Европы. В поддержку Зеленскому, однако, мгновенно отозвалась Прибалтика. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своих соцсетях призывает к откровенной сегрегации. По мнению политика, все европейцы - это привилегированное сословие. А русские, судя по всему, люди второго сорта.

"Прекратите выдавать россиянам туристические визы! Посещение Европы - это привилегия, а не право человека! Авиасообщение с Россией закрыто. Пока страны Шенгена продолжают выдавать визы, весь груз туристического потока лёг на соседние с Россией страны. Финляндия, Эстония и Латвия - единственные точки въезда. Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас!" - сказала Каллас.

Недовольство премьер-министр Эстонии в первую очередь обрушила на те страны Шенгенского договора, которые - недоумевает она - в нынешних реалиях продолжают выдавать россиянам визы. Коллегу поддержала премьер-министр Финляндии Санна Марин. В последние дни из Хельсинки всё громче звучат призывы ограничивать въезд для русских, чтобы снизить поток тех туристов, которые используют Финляндию исключительно для транзита.

"Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. Это первое. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходят до беспамятства. И доходят опять же до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы из нескольких европейских стран. К этому можно относиться только исключительно негативно. Любые попытки изолировать россиян или изолировать Россию - это процесс, который не имеет перспектив. Душок у таких инициатив тоже не очень хороший - если не сказать большего. Сам Зеленский должен понимать, что страны Европы которые, так сказать, пытаются наказать Россию - они уже активно платят за это по счетам", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Предложение запретить выдавать всем русским визы сложное хотя бы с точки зрения бюрократии. Для этого необходимо согласие всех стран-участниц Шенгенского договора. Единого решения на данный момент нет. Всем адептам сегрегации ответили чиновники Еврокомиссии. Оказывается, визовый кодекс ЕС не предусматривает возможности приостановки или же полного прекращения выдачи краткосрочных виз. Ознакомиться на досуге с европейскими законами госпоже Каллас посоветовали и в российском МИД.

"Вы удивлены, что высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма? Это нормально. Она же не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив всё по блату: место в партии, должность в правительстве. Обеспечение свободы передвижения является одним из центральных обязательств, закрепленных учредительными документами ОБСЕ. Садись, Кая, двойка", - прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Пока европейские депутаты только ведут переговоры об ограничении выдачи виз, в некоторых странах пошли дальше и просто закрыли доступ в определённые места для всех туристов с российским паспортом. Французский Венсенский замок теперь для наших граждан находится под замком. Иронично, что в посещении достопримечательности отказали двум россиянкам, которые переехали в страну из-за несогласия с политикой Москвы.

Александра Сергомасова, Алсу Янгляева. "ТВ Центр".

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