Таллину напомнили о нормах международного права

Заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас о необходимости введения запрета на въезд россиян в Европу — "чушь на грани национализма". Такую оценку во вторник, 9 августа, дали в российском Министерстве иностранных дел.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в своем Telegram-канале обращаясь к тем, кто удивился, что "высокое должностное лицо страны-члена ЕС может нести чушь на грани национализма", заявила, что "это нормально".

Захарова пояснила, что Каллас "не сама стала премьер-министром, а унаследовала должность династически, по праву рождения получив все по блату: место в партии, должность в Правительстве".

В российском МИД напомнили Таллину, что свобода передвижения закреплена в международном праве в области прав человека. Статья 12 Международного пакта о гражданских и политических правах устанавливает право каждого на свободу передвижения в пределах государства, покидать любую и возвращаться в свою страну. Также подчеркивается, что положения Пакта защищают права всех жителей государства, в том числе иностранцев.

Захарова привела выдержки еще из нескольких международных правовых актов, гарантирующих свободу перемещения, а затем резюмировала фразой "Садись, Кая, двойка".

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что власти стран Евросоюза должны прекратить выдавать въездные визы российским туристам. По мнению эстонского политика, "посещение Европы — это привилегия, а не право человека", поэтому "пора прекращать туризм из России уже сейчас".

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