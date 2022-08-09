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Четыре человека погибли в массовом ДТП на Кубани

15:33
  • вторник
  • 09 августа 2022

В числе погибших – 14-летний подросток

Четыре человека стали жертвами ДТП в Северском районе Краснодарского края. В числе погибших – 14-летний подросток. Около шести часов утра 9 августа на трассе столкнулись три автомобиля.

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По данным регионального управления МВД, водитель автомобиля Honda двигался в сторону Новороссийска и выехал на встречную полосу. Он столкнулся с Lada Largus, в который затем врезался ВАЗ 21014, сообщает ведомство в Telegram.

В аварии погибли водители Honda и Lada, а также два пассажира Lada Largus. Сотрудники МВД выясняют обстоятельства ДТП.

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