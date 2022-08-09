Минцифры опровергло введение сбора биометрии без согласия россиян

Биометрические данные нельзя будет получать без согласия граждан

Собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему (ЕБС) без их согласия не будут. Об этом во вторник, 9 августа, рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

В ведомстве прокомментировали сообщения СМИ о том, что Минцифры якобы предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в ЕБС из различных источников.

В Минцифры подчеркнули, что подготовленный проект приказа министерства не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных.

Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную ЕБС, сообщается в Telegram-канале министерства.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, на котором обсудили создание единой современной информационной системы миграционного учета. Медведев заявил, что мигрантам могут отказать во въезде в Россию, если они не предоставят биометрические данные, поскольку российские власти должны иметь полную информацию о прибывающих в страну.

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