Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Творческие занятия приведут Козерогов к неожиданным открытиям, Водолеев ждут новые чувства и эмоции по отношению к близким

Овны

Вы сегодня можете услышать от маленьких детей мудрые слова или даже совет, как поступить. Не обязательно следовать ему буквально, но прислушаться стоит.

Тельцы

Вам стоит поинтересоваться своей семейной историей или биографией предков. Вы можете узнать что-то необычное, интригующее или забавное.

Близнецы

Если у вас есть вопросы, на которые нет ответов, ищите их в эзотерике, астрологии или картах таро. Тем, кто в это не верит, стоит обратиться к психологу и расставить точки над i.

Раки

Вспомните, не должны ли вы друзьям деньги, вещи или слова благодарности. Сегодня хорошо возвращать долги и восстанавливать справедливость.

Львы

Каково ваше предназначение, правильно ли вы выбрали профессию - такие вопросы могут сегодня волновать представителей этого знака. Нет смысла лукавить, отвечайте честно.

Девы

Вы сегодня можете обнаружить, что хорошо ориентируетесь в местах, где никогда не были. Это связано с прошлым и кармой – поищите информацию в интернете.

Весы

Вам будет легко обнаружить свои негативные установки на тему денег и богатства, которые мешают процветанию. Звезды помогут найти новые установки и подскажут, как начать их применять.

Скорпионы

Вы удивитесь, случайно встретив свою первую любовь или бывшего супруга. А ведь эта встреча означает, что у вас остались вопросы друг к другу.

Стрельцы

Будьте внимательны к своему организму: он может дать знать о болезнях, которые только начинаются. А если встретите бездомное домашнее животное, берите домой. Это к счастью!

Козероги

Творческие занятия приведут вас к неожиданным открытиям, осознаниям и инсайтам. Порисуйте, займитесь рукоделием - это будет приятной исцеляющей практикой.

Водолеи

Вас ждут совершенно новые чувства и эмоции по отношению к близким. Вы также сможете понять, почему не можете переехать, продать или купить недвижимость.

Рыбы

Книги о подсознании, мозге, изменении мышления сегодня будут вам полезны. В них вы найдете информацию, которая поможет разобраться в ваших проблемах.

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