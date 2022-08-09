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Латвийскую гимнастку принуждают отказаться от паспорта России

15:32
  • вторник
  • 09 августа 2022

Спортсменке грозят недопуском до отбора на ОИ

Шестикратная чемпионка Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная заявила, что ей был поставлен ультиматум.

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"В письме четко было написано, что со мной прекращают сотрудничество на месяц. И в течение этого месяца я должна либо отказаться от российского гражданства (и оформлено это все должно быть в письменном виде), либо меня лишат права выступать", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".

По ее словам, если она не откажется от гражданства, ее лишат права участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже.

Полстяная родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с тех пор представляла эту страну на международных состязаниях.

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