Латвийскую гимнастку принуждают отказаться от паспорта России

Спортсменке грозят недопуском до отбора на ОИ

Шестикратная чемпионка Латвии по художественной гимнастике Елизавета Полстяная заявила, что ей был поставлен ультиматум.

"В письме четко было написано, что со мной прекращают сотрудничество на месяц. И в течение этого месяца я должна либо отказаться от российского гражданства (и оформлено это все должно быть в письменном виде), либо меня лишат права выступать", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".

По ее словам, если она не откажется от гражданства, ее лишат права участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже.

Полстяная родилась в Латвии, но выросла в России. Латвийское гражданство она получила в 2018 году и с тех пор представляла эту страну на международных состязаниях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"